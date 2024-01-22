Зубович (Ковзан) Антонеля Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубович (Ковзан) Антонеля Игнатьевна

Зубович (Ковзан) Антонеля Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

01.04.1886

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ковзан Игнатий Станиславович

Мать: Ковзан Мария Антоновна

Бракосочетание
15.08.1841

Муж: Зубович Антоний Габриэлевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Зубович Иосиф Антонович

Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич

Рождение ребёнка
05.06.1845

Дочь: Русецкий Клара Антоновна

Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич

Петуховка
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Гурский Анна Антоновна

Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич

в 1847 нет
Рождение ребёнка
15.06.1849

Дочь: Хочатовский Мария Антоновна

Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич

Чаусы
Рождение ребёнка
16.09.1851

Дочь: Олехнович Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич

Петуховка
Рождение ребёнка
26.09.1853

Дочь: Иозефа Антоновна

Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич

Петуховка
Павел Ковзан, Анна Абрамовичева
Рождение ребёнка
14.11.1860

Сын: Зубович Лука Антонович

Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич

Чаусы
Рождение ребёнка
1865

Сын: Зубович Петр Антонович

Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич

Российская империя, Могилевская губерния, Чаусский уезд, хутор Голачева
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1886
Голочева
78 лет
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close