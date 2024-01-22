Зубович (Ковзан) Антонеля Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти01.04.1886
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
15.08.1841
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич
Рождение ребёнка
05.06.1845
Дочь: Русецкий Клара Антоновна
Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич
Петуховка
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Гурский Анна Антоновна
Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич
в 1847 нет
Рождение ребёнка
15.06.1849
Дочь: Хочатовский Мария Антоновна
Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич
Чаусы
Рождение ребёнка
16.09.1851
Дочь: Олехнович Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич
Петуховка
Рождение ребёнка
26.09.1853
Дочь: Иозефа Антоновна
Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич
Петуховка
Павел Ковзан, Анна Абрамовичева
Рождение ребёнка
14.11.1860
Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич
Чаусы
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Зубович Антоний Габриэлевич
Российская империя, Могилевская губерния, Чаусский уезд, хутор Голачева
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1886
Голочева
78 лет