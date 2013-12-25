Хайруллина (Халилова) Хамира Ярмухаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина (Халилова) Хамира Ярмухаметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1939

Дата смерти

25.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1939

Отец: Халилов Ярмухамет Халилович

Мать: Лямхия Халилова

Рождение ребёнка
12.04.1962

Сын: Хайруллин Забир Мидхатович

Отец ребёнка: Хайруллин Мидхат Насипович

Рождение ребёнка
08.07.1967

Сын: Хайруллин Риф Мидхатович

Отец ребёнка: Хайруллин Мидхат Насипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Нур Мидхатович

Отец ребёнка: Хайруллин Мидхат Насипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайруллин Разиля Мидхатовна

Отец ребёнка: Хайруллин Мидхат Насипович

Смерть
25.12.2013
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