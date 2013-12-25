Хайруллина (Халилова) Хамира Ярмухаметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1939
Дата смерти25.12.2013
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1939
Отец: Халилов Ярмухамет Халилович
Мать: Лямхия Халилова
Рождение ребёнка
12.04.1962
Сын: Хайруллин Забир Мидхатович
Отец ребёнка: Хайруллин Мидхат Насипович
Рождение ребёнка
08.07.1967
Отец ребёнка: Хайруллин Мидхат Насипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хайруллин Мидхат Насипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайруллин Разиля Мидхатовна
Отец ребёнка: Хайруллин Мидхат Насипович
Смерть
25.12.2013