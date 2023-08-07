Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Христинья Евстифеевна
Отец ребёнка: Евстифей Афанасьевич
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Настасья Евстифеевна
Отец ребёнка: Евстифей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Сергей Евстафьевич
Отец ребёнка: Евстифей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстифей Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно