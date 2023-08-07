Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Христинья Евстифеевна

Отец ребёнка: Евстифей Афанасьевич

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Настасья Евстифеевна

Отец ребёнка: Евстифей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Сергей Евстафьевич

Отец ребёнка: Евстифей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстифей Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно