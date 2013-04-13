Карцев Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцев Леонид Николаевич

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Место рождения

Скомово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

21.07.1922

Дата смерти

13.04.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Скомово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1949 по 1969
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства
С 1969
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
13.04.2013
Москва, город федерального значения Москва