Карцев Леонид Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1922
Дата смерти13.04.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1949 по 1969
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства
С 1969
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
13.04.2013