Попова (Пьянкова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Пьянкова) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.

Отец: Пьянков Дмитрий Вуколович?

Мать: Пьянкова Мария Михайловна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
год вычислен на основании записи о бракосочетании
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Попов Борис Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Георгиевич

Бракосочетание
19.04.1900 ст.

Муж: Попов Александр Георгиевич

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО МК 1900 г.НИКОЛЬСКА И НИКОЛЬСКОГО УЕЗДА Д.496 Оп.14 Д.222 Т.3 муж - Шабурской Христорождественской церкви Никольского уезда священнический сын
Рождение ребёнка
28.01.1905 ст.

Дочь: Попова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Георгиевич

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.10.1911 ст.

Дочь: Попова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Георгиевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
СВ-ВО ВЫД. 20.06.1929г.
Смерть
Неизвестно

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