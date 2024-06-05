Попова (Пьянкова) Надежда Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.
год вычислен на основании записи о бракосочетании
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Попов Борис Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Георгиевич
Бракосочетание
19.04.1900 ст.
ГАВО МК 1900 г.НИКОЛЬСКА И НИКОЛЬСКОГО УЕЗДА Д.496 Оп.14 Д.222 Т.3 муж - Шабурской Христорождественской церкви Никольского уезда священнический сын
Рождение ребёнка
28.01.1905 ст.
Дочь: Попова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
06.10.1911 ст.
Дочь: Попова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Георгиевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
СВ-ВО ВЫД. 20.06.1929г.
Смерть
Неизвестно