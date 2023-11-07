Бичурина (Усанина) Полина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 2014 по 2022
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.2015
Дочь: Бичурина София Романовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.10.2016
Дочь: Бичурина Дана Романовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности