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Волкова (Бурцева) Мария Тарасова

Место рождения

Московское, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

Вычислено 1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Волков Макар Яковлев

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1629 л48об.jpg 1901г Успенская церковь с. Тищенское. 28.01.1901г Жениху 40 лет Невесте 20 лет Оба вторым браком Невеста села Московского Ставропольской гу... Показать все
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