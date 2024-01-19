Волкова (Бурцева) Мария Тарасова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Муж: Волков Макар Яковлев
Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1629 л48об.jpg 1901г Успенская церковь с. Тищенское. 28.01.1901г Жениху 40 лет Невесте 20 лет Оба вторым браком Невеста села Московского Ставропольской гу... Показать все