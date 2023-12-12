Богушевский Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1981
Рождение ребёнка
01.11.2011
Сын: Богушевский Максим Андреевич
Мать ребёнка: Богушевская Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
21.09.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богушевская Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно