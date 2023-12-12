Богушевский Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогушевский Андрей Владимирович

Богушевский Андрей Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1981

Отец: Богушевский Владимир Петрович

Мать: Богушевская Вера Евстигнеевна

Рождение ребёнка
01.11.2011

Сын: Богушевский Максим Андреевич

Мать ребёнка: Богушевская Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
21.09.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богушевская Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богушевская Анастасия Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close