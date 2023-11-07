Дмитриев Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Петр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Дмитриев Тимофей Трофимович

Мать: не указана

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