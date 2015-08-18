Власов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1942

Дата смерти

18.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова (Бочарова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1969

Дочь: Власова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Власова (Бочарова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1973

Сын: Власов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Власова (Бочарова) Нина Ивановна

Смерть
18.08.2015

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