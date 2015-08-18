Власов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1942
Дата смерти18.08.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1969
Дочь: Власова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Власова (Бочарова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1973
Сын: Власов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Власова (Бочарова) Нина Ивановна
Смерть
18.08.2015