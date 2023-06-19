Глушкова (Преображенская) Сусанна Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.05.1849 ст.
Дата смерти1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1849 ст.
Рождение ребёнка
1876
Сын: Глушков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Глушков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1883
Сын: Глушков Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Глушков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1889
Отец ребёнка: Глушков Григорий Васильевич
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1905