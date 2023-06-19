Глушкова (Преображенская) Сусанна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушкова (Преображенская) Сусанна Васильевна

Глушкова (Преображенская) Сусанна Васильевна

avatar

Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

30.05.1849 ст.

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1849 ст.

Отец: Преображенский Василий Федорович

Мать: Третьякова Анна Петровна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Глушков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Глушков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1883

Сын: Глушков Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Глушков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
20.02.1889

Сын: Глушков Лев Григорьевич

Отец ребёнка: Глушков Григорий Васильевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушков Григорий Васильевич

Смерть
1905