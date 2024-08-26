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Деваева Наталья Васильевна

Место рождения

Казань

Дата рождения

15.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1957

Отец: Солоухин Василий Васильевич

Мать: Солоухина (Савельева) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
10.10.1981

Сын: Деваев Василий Вячеславович

Отец ребёнка: Деваев Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
28.08.1989

Сын: Деваев Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Деваев Вячеслав Михайлович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
2007

Муж: Деваев Вячеслав Михайлович

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