Деваева Наталья Васильевна
Место рожденияКазань
Дата рождения15.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1957
Рождение ребёнка
10.10.1981
Сын: Деваев Василий Вячеславович
Отец ребёнка: Деваев Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
28.08.1989
Сын: Деваев Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Деваев Вячеслав Михайлович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
2007