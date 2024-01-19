Иванов Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1921
Дата смерти06.09.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1921
Бракосочетание
18.10.1952
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.09.1970