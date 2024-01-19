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Иванов Григорий Григорьевич

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Место рождения

Какшансола, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

23.12.1921

Дата смерти

06.09.1970

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1921

Отец: Иванов Григорий Павлович

Мать: Павлова Свинценина Евдокия Павловна

Какшансола, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
18.10.1952

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Какшансола, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
06.09.1970
Какшансола, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
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