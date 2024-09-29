Бочкарева-Петрянина Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарева-Петрянина Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

23.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Петрянин Степан

Мать: не указана

при бракосочяетании озвучена дата рождения 1921, в 1941 было 20 лет, при смерти 1951 году озвучена дата рождения 1918, в 1951-было -33 года
Рождение ребёнка
23.10.1941

Дочь: Бузилова-Бочкарева Раиса Александровна

Отец ребёнка: Бочкарев Александр Митрофанович

Бракосочетание
30.10.1941

Муж: Бочкарев Александр Митрофанович

Смерть
23.02.1951

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