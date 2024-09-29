Бочкарева-Петрянина Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смерти23.02.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1918
Отец: Петрянин Степан
Мать: не указана
при бракосочяетании озвучена дата рождения 1921, в 1941 было 20 лет, при смерти 1951 году озвучена дата рождения 1918, в 1951-было -33 года
Рождение ребёнка
23.10.1941
Дочь: Бузилова-Бочкарева Раиса Александровна
Отец ребёнка: Бочкарев Александр Митрофанович
Бракосочетание
30.10.1941
Смерть
23.02.1951