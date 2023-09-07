(Суслова) Тамара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1930
Дата смерти10.09.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суслов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суслов Петр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1918
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Рождение
20.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Похороны
Неизвестно