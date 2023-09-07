(Суслова) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суслова) Тамара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1930

Дата смерти

10.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Суслов Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Валерий Петрович

Отец ребёнка: Суслов Петр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Петр Сергеевич

Смерть
10.09.1918
Минск, Минск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Рождение
20.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Похороны
Неизвестно
Минск, Минск
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