Зиновьева Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович
Бракосочетание
24.10.1820
Рождение ребёнка
01.10.1821
Дочь: Зиновьева Устинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
08.10.1823
Дочь: Зиновьева Параскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
28.08.1825
Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1828
Сын: Зиновьев Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
28.08.1830
Дочь: Зиновьева Марфа Игнатьевна
Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
24.08.1833
Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
06.05.1836
Дочь: Зиновьева Гликерия Игнатьевна
Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
09.02.1839
Сын: Зиновьев Анисим Игнатьевич
Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович
Смерть
Неизвестно