Зиновьева Ирина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зиновьева Ирина Ивановна

Место рождения

Полянка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Полянка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.10.1820

Муж: Зиновьев Игнатий Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1821

Дочь: Зиновьева Устинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1823

Дочь: Зиновьева Параскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1825

Сын: Зиновьев Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1828

Сын: Зиновьев Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1830

Дочь: Зиновьева Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1833

Сын: Зиновьев Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.05.1836

Дочь: Зиновьева Гликерия Игнатьевна

Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1839

Сын: Зиновьев Анисим Игнатьевич

Отец ребёнка: Зиновьев Игнатий Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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