Исхак (Исхаков) Ахмет Абдуллович
Место рождения
Дата рождения01.05.1905
Дата смерти24.06.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1925
Место жительства
С 1925 по 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1929 по 1941
Место жительства
С 1946 по 1991
Смерть
24.06.1991