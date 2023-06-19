Исхак (Исхаков) Ахмет Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исхак (Исхаков) Ахмет Абдуллович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.05.1905

Дата смерти

24.06.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1905 по 1925
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1925 по 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1929 по 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1991
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.06.1991
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)