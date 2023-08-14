Шемшура Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1898
Дата смерти20.01.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1898
Отец: Шемшура Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1924
Дочь: Чешуина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шемшура Софья Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.09.1926
Дочь: Брехова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шемшура Софья Прокопьевна
Рождение ребёнка
15.05.1928
Дочь: Булычева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шемшура Софья Прокопьевна
Рождение ребёнка
19.06.1938
Мать ребёнка: Шемшура Софья Прокопьевна
Смерть
20.01.1976