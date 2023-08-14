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Шемшура Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1898

Дата смерти

20.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1898

Отец: Шемшура Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1924

Дочь: Чешуина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шемшура Софья Прокопьевна

Рождение ребёнка
01.09.1926

Дочь: Брехова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шемшура Софья Прокопьевна

Рождение ребёнка
15.05.1928

Дочь: Булычева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шемшура Софья Прокопьевна

Рождение ребёнка
19.06.1938

Сын: Шемшур Виктор Иванович

Мать ребёнка: Шемшура Софья Прокопьевна

Смерть
20.01.1976