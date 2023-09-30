Муравьева Домна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (муравьева ) Агрофена Прокопьевна
Отец ребёнка: Муравьев Прокопий Демидович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Муравьев Никифор Прокопьевич
Отец ребёнка: Муравьев Прокопий Демидович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (муравьева ) Ульяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Муравьев Прокопий Демидович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Муравьев Исаак Прокопьевич
Отец ребёнка: Муравьев Прокопий Демидович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Муравьев Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Муравьев Прокопий Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно