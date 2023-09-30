Муравьева Домна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Домна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (муравьева ) Агрофена Прокопьевна

Отец ребёнка: Муравьев Прокопий Демидович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Муравьев Никифор Прокопьевич

Отец ребёнка: Муравьев Прокопий Демидович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (муравьева ) Ульяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Муравьев Прокопий Демидович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Муравьев Исаак Прокопьевич

Отец ребёнка: Муравьев Прокопий Демидович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Муравьев Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Муравьев Прокопий Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Прокопий Демидович

Смерть
Неизвестно
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