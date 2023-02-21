Карагодина Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарагодина Наталья Константиновна

Карагодина Наталья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кирьякова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
30.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карагодин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карагодин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Карагодин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карагодин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Карагодин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карагодин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Карагодин Алексей Владимирович