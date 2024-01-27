Матюнин Михаил Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюнин Михаил Кононович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

После 1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Матюнин Конон Яков.

Мать: Марфа Ивановна

Смерть
После 1982
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