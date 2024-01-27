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Матюнин Михаил Кононович
Матюнин Михаил Кононович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
После 1982
Пол
Мужской
Отец
Матюнин Конон Яков.
Мать
(Матюнина) Марфа Ивановна
Около 1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Матюнин Конон Яков.
Мать:
Марфа Ивановна
Смерть
После 1982
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