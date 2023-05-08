Доценко Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоценко Елена Владимировна

Доценко Елена Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЯР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1979

Отец: Новиков Владимир Викторович

Мать: Новикова Татьяна Алексеевна