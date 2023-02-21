Большакова (Гусева) Светлана Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1970
Отец: Гусев Павел Иванович
Мать: Гусева Лидия Михайлова
Рождение ребёнка
22.02.1996
Дочь: Большакова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Большаков Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
11.04.2003
Сын: Большаков Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Большаков Андрей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно