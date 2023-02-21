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Большакова (Гусева) Светлана Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1970

Отец: Гусев Павел Иванович

Мать: Гусева Лидия Михайлова

Рождение ребёнка
22.02.1996

Дочь: Большакова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Большаков Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
11.04.2003

Сын: Большаков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Большаков Андрей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Андрей Анатольевич