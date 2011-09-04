Чмыхало (Бутенко) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмыхало (Бутенко) Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1925

Дата смерти

04.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1925

Отец: Бутенко Григорий Петрович

Мать: Бутенко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
03.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чмыхало Николай Григорьевич

Новотроицкое, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чмыхало Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Чмыхало Николай Григорьевич

Смерть
04.09.2011
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