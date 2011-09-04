Чмыхало (Бутенко) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1925
Дата смерти04.09.2011
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1925
Рождение ребёнка
03.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чмыхало Николай Григорьевич
Новотроицкое, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чмыхало Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Чмыхало Николай Григорьевич
Смерть
04.09.2011