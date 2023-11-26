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Архипкина Валентина Сергеевна
Архипкина Валентина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.1947
Пол
Женский
Отец
Архипкин Сергей Тимофеевич
1909 г.р.
Мать
Архипкина (Бочонкова) Анна Сергеевна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1947
Отец:
Архипкин Сергей Тимофеевич
Мать:
Архипкина Анна Сергеевна
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