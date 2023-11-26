Архипкина Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипкина Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1947

Отец: Архипкин Сергей Тимофеевич

Мать: Архипкина Анна Сергеевна

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