(Котенко) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
27.09.1889 ст.
Фекла Наумовна Котенко
Восприемник
17.10.1892 ст.
Андрей Федотович Симоненко
Восприемник
06.06.1894 ст.
Агриппина Леонтьевна Андрейченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно