(Котенко) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Котенко) Пелагея Николаевна

(Котенко) Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
27.09.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Наумовна Котенко
Восприемник
17.10.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Федотович Симоненко
Восприемник
06.06.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Агриппина Леонтьевна Андрейченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close