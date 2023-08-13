Орлова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трушин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1922
Отец ребёнка: Орлов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Орлов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Орлов Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно