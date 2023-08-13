Орлова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трушин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1922

Сын: Орлов Василий Семенович

Отец ребёнка: Орлов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Орлов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Орлов Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно