Коваленко Юлиания Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
15.10.1877 ст.
Параскева Тимофеевна Карпенко
Восприемник
04.08.1879 ст.
Евдокия Тимофеевна (Карпенко) Литвиненко
Восприемник
25.03.1881 ст.
Захарий Тимофеевич Карпенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно