Коваленко Юлиания Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Юлиания Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.10.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Тимофеевна Карпенко
Восприемник
04.08.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Тимофеевна (Карпенко) Литвиненко
Восприемник
25.03.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Захарий Тимофеевич Карпенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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