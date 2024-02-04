Никифорова (Канева) Глафира Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Канева) Глафира Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1897

Дата смерти

05.03.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДН
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1897

Отец: Канев Семен

Мать: Канева Анна

Смерть
05.03.1989
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