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Никифорова (Канева) Глафира Семёновна
Никифорова (Канева) Глафира Семёновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1897
Дата смерти
05.03.1989
Пол
Женский
Отец
Канев Семен
Мать
Канева (Филипова) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1897
Отец:
Канев Семен
Мать:
Канева Анна
Смерть
05.03.1989
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