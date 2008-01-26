Пранцузов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1937
Дата смерти26.01.2008
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1937
Отец: Пранцузов Филипп Павлович
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
16.01.1960
хутор Гондарево
Рождение ребёнка
19.07.1964
Воронежская обл., с. Петропавловка
Рождение ребёнка
26.02.1969
Воронежская обл., с. Петропавловка
Смерть
26.01.2008
хутор Гондарево, ул. Дачная, д. 4
Похороны
Неизвестно
Воронежская обл., с. Петропавловка