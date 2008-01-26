Пранцузов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пранцузов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1937

Дата смерти

26.01.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1937

Отец: Пранцузов Филипп Павлович

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
16.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пранцузова Матрёна

хутор Гондарево
Рождение ребёнка
19.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пранцузова Матрёна

Воронежская обл., с. Петропавловка
Рождение ребёнка
26.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пранцузова Матрёна

Воронежская обл., с. Петропавловка
Смерть
26.01.2008
хутор Гондарево, ул. Дачная, д. 4
Похороны
Неизвестно
Воронежская обл., с. Петропавловка
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