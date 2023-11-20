Кривин (Гуревич Górewicz) Анеля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривин (Гуревич Górewicz) Анеля

Кривин (Гуревич Górewicz) Анеля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кривин Владислав

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Рождение ребёнка
03.01.1895

Дочь: Циунель Анеля

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Тымпер Геновефа

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Моника

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Рождение ребёнка
24.04.1899

Дочь: Дедель Хелена

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кривин Язеп

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Вейгур Соломея

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кривин Адольф

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Рождение ребёнка
25.09.1906

Сын: Кривин Константин

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Рождение ребёнка
26.12.1907

Сын: Кривин Рудольф

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Рождение ребёнка
27.07.1911

Сын: Кривин Игнат

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кривин Альберт

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Connecticut, United States
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривин Павел

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цвечковская Вильгельмина

Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич

Смерть
1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close