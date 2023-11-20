Кривин (Гуревич Górewicz) Анеля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Кривин Владислав
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич
Дочь: Циунель Анеля
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич
Дочь: Тымпер Геновефа
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич
Дочь: Моника
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич
Дочь: Дедель Хелена
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич
Сын: Кривин Язеп
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич
Дочь: Вейгур Соломея
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич
Сын: Кривин Адольф
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич
Сын: Кривин Константин
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич
Сын: Кривин Рудольф
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич
Сын: Кривин Игнат
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич
Сын: Кривин Альберт
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич
Сын: Кривин Павел
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич
Дочь: Цвечковская Вильгельмина
Отец ребёнка: Кривин Игнат Францевич