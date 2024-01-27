Верона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Россия, Ставропольский край, Нефтекумский район, х. Андрей-Курган
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