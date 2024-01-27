Верона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Россия, Ставропольский край, Нефтекумский район, х. Андрей-Курган