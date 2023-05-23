Гамова Марья Меркуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти29.08.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1876 по 1877
Отец ребёнка: Гамов Алексей Федотович
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.
Дочь: Гамова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Гамов Алексей Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1895