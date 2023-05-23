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Гамова Марья Меркуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

29.08.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1876 по 1877

Сын: Гамов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Гамов Алексей Федотович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.

Дочь: Гамова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Гамов Алексей Федотович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамов Алексей Федотович

Смерть
29.08.1895