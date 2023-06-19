Клестов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1636 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1636 ст.
Отец: Клестов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1665 ст.
Сын: Клестов Артемий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клестов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно