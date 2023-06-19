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Клестов Василий Иванович

Место рождения

Сардаковская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1636 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1636 ст.

Отец: Клестов Иван Иванович

Мать: не указана

Сардаковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1665 ст.

Сын: Клестов Артемий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клестов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно