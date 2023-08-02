Аницкий Никифор Лукьянович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Дубравы
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Дубравы
Бракосочетание
06.02.1840
Жена: Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно