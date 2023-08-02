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Аницкий Никифор Лукьянович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Дубравы

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Дубравы
Бракосочетание
06.02.1840

Жена: Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно