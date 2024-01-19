Чухутин Федор Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиОколо 1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Согласно записи в духовной книге 1810 года - 57 лет
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Чухутина Матрона Никифоровна (Никитина?)
Согласно записи в духовной книге 1827 года - 36 лет
Смерть
Около 1819
Согласно записи в духовной книге 1819 года - уже мертв