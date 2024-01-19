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Чухутин Федор Максимович

Место рождения

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Около 1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Согласно записи в духовной книге 1810 года - 57 лет
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Чухутин Юрий Федорович

Мать ребёнка: Чухутина Матрона Никифоровна (Никитина?)

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Согласно записи в духовной книге 1827 года - 36 лет
Смерть
Около 1819
Согласно записи в духовной книге 1819 года - уже мертв
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