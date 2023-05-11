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Ладанов Анатолий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1947

Дата смерти

11.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1947

Отец: Ладанов Андрей Васильевич

Мать: Ладанова Надежда Никифоровна

Рождение ребёнка
18.01.1971

Дочь: Расторгуева Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Ладанова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
17.06.1976

Дочь: Захарова Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Ладанова Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладанова Валентина Сергеевна

Смерть
11.05.2023
Ермоловка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область