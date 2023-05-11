Ладанов Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1947
Дата смерти11.05.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1947
Рождение ребёнка
18.01.1971
Дочь: Расторгуева Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Ладанова Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
17.06.1976
Дочь: Захарова Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Ладанова Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.2023
Ермоловка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область