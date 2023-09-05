Турицына Лидия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стогов Павел Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1939
Дочь: Худынцева Валентина Павловна
Отец ребёнка: Стогов Павел Иванович
Смерть
Неизвестно