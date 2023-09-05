Турицына Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турицына Лидия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стогов Павел Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1939

Дочь: Худынцева Валентина Павловна

Отец ребёнка: Стогов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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