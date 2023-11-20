Злобина Евдокия Хрисанфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Евдокия Хрисанфова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Злобин Федор Дорофеев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Злобин Федор Дорофеев

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Параскева Федорова

Отец ребёнка: Злобин Федор Дорофеев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Злобин Алексей Федоров

Отец ребёнка: Злобин Федор Дорофеев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Злобин Козма Федоров

Отец ребёнка: Злобин Федор Дорофеев

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Устинья Федорова

Отец ребёнка: Злобин Федор Дорофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Федор Дорофеев

Смерть
Неизвестно
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