Злобина Евдокия Хрисанфова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Злобин Федор Дорофеев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Злобин Федор Дорофеев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Параскева Федорова
Отец ребёнка: Злобин Федор Дорофеев
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Злобин Федор Дорофеев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Злобин Козма Федоров
Отец ребёнка: Злобин Федор Дорофеев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Устинья Федорова
Отец ребёнка: Злобин Федор Дорофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно