Лукерья Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти08.01.1860 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Степан Матвеев (Ич)
Мать: Татьяна Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
08.01.1860 ст.
Причина смерти: простуда | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-99DS?i=1209&wc=Q866-2SD:375541101,380331001,380331002,380805301&cc=1921824