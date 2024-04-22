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Лукерья Степанова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

08.01.1860 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Степан Матвеев (Ич)

Мать: Татьяна Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
08.01.1860 ст.
Причина смерти: простуда | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-99DS?i=1209&wc=Q866-2SD:375541101,380331001,380331002,380805301&cc=1921824
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