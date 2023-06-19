Сельвинский Илья (Илья-Карл) Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельвинский Илья (Илья-Карл) Львович

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

24.10.1899

Дата смерти

22.03.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1899 по 1905
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1905 по 1906
Стамбул, Турция
Место жительства
С 1906 по 1909
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1909
Одесса, Украина
Место жительства
С 1921 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1921
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1945 по 1968
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.03.1968
Москва, город федерального значения Москва