Сельвинский Илья (Илья-Карл) Львович
Место рождения
Дата рождения24.10.1899
Дата смерти22.03.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1899 по 1905
Место жительства
С 1905 по 1906
Стамбул, Турция
Место жительства
С 1906 по 1909
Место жительства
С 1909
Одесса, Украина
Место жительства
С 1921 по 1941
Место жительства
По 1921
Место жительства
С 1945 по 1968
Смерть
22.03.1968