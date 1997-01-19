Королёв Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролёв Николай Андреевич

Королёв Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1925

Дата смерти

19.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1925

Отец: Королёв Андрей Васильевич

Мать: не указана

Участие в бою
1943
Военная награда
30.03.1944
Рождение ребёнка
20.07.1949

Дочь: Лошкарёва Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Королева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.01.1997