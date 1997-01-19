Королёв Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1925
Дата смерти19.01.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1925
Отец: Королёв Андрей Васильевич
Мать: не указана
Участие в бою
1943
Военная награда
30.03.1944
Рождение ребёнка
20.07.1949
Дочь: Лошкарёва Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Королева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.01.1997