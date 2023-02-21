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Юркова София
Юркова София
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Юрков Роман Викторович
1979 г.р.
Мать
Папировник Оксана Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Юрков Роман Викторович
Мать:
Папировник Оксана Владимировна
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