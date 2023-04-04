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Халютин Василий Леонтьевич
Халютин Василий Леонтьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1837
Пол
Мужской
Отец
Халютин Леонтий Иванович
1799 г.р.
Мать
(Халютина) Софья Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1837
Отец:
Халютин Леонтий Иванович
Мать:
Софья Павловна
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