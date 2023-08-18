Мартусевич Фома Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1937
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Мартусевич Кузьма Леонидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1937