Мартусевич Фома Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартусевич Фома Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Мартусевич Кузьма Леонидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1937