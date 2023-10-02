Тутукарова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутукарова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1965

Отец: Тутукаров Алексей Алексеевич

Мать: Григорьева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
?.12.1992

Сын: Новицкий Розалий Валентинович

Отец ребёнка: Новицкий Валентин Антонович

Рождение ребёнка
07.10.1994

Дочь: Новицкая Мария Валентиновна

Отец ребёнка: Новицкий Валентин Антонович

Рождение ребёнка
1997

Дочь: Новицкая Лилия Валентиновна

Отец ребёнка: Новицкий Валентин Антонович

Рождение ребёнка
?.01.1999

Сын: Новицкий Антон Валентинович

Отец ребёнка: Новицкий Валентин Антонович

Рождение ребёнка
30.08.2005

Сын: Новицкий Максимилиан Валентинович

Отец ребёнка: Новицкий Валентин Антонович

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