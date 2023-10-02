Тутукарова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1965
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1965
Рождение ребёнка
?.12.1992
Сын: Новицкий Розалий Валентинович
Отец ребёнка: Новицкий Валентин Антонович
Рождение ребёнка
07.10.1994
Дочь: Новицкая Мария Валентиновна
Отец ребёнка: Новицкий Валентин Антонович
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Новицкая Лилия Валентиновна
Отец ребёнка: Новицкий Валентин Антонович
Рождение ребёнка
?.01.1999
Сын: Новицкий Антон Валентинович
Отец ребёнка: Новицкий Валентин Антонович
Рождение ребёнка
30.08.2005
Сын: Новицкий Максимилиан Валентинович
Отец ребёнка: Новицкий Валентин Антонович