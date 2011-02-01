Кураченко Полина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКураченко Полина Сергеевна

Кураченко Полина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.2011

Отец: Кураченко Роман Иванович

Мать: Кураченко Елена Сергеевна