Широнина Мавра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиронина Мавра Кузьминична

Широнина Мавра Кузьминична

Место рождения

д. Суричи, д. Лобастовы, д. Мануиловская 1-я, д. Богомоловы (-ская) (Истобенский тяглой стан; Оричевский район; Истобенскаяская волость, Мануиловское общество)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1741 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Суричи, д. Лобастовы, д. Мануиловская 1-я, д. Богомоловы (-ская) (Истобенский тяглой стан; Оричевский район; Истобенскаяская волость, Мануиловское общество)
Бракосочетание
11.02.1759

Муж: Головин Василий Петрович

Бракосочетание
11.02.1759

Муж: Головин Василий Петрович

Смерть
Неизвестно