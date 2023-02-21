Широнина Мавра Кузьминична
Место рожденияд. Суричи, д. Лобастовы, д. Мануиловская 1-я, д. Богомоловы (-ская) (Истобенский тяглой стан; Оричевский район; Истобенскаяская волость, Мануиловское общество)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Суричи, д. Лобастовы, д. Мануиловская 1-я, д. Богомоловы (-ская) (Истобенский тяглой стан; Оричевский район; Истобенскаяская волость, Мануиловское общество)
Бракосочетание
11.02.1759
Бракосочетание
11.02.1759
Смерть
Неизвестно