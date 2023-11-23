Архангельский Николай Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Архангельский Николай Петрович (1826 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Служил дьячком в селе Благовещенская гора Ростовского уезда. О семье ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок в селе Благовещенская гора Ростовского уезда.
Смерть
Неизвестно