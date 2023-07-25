Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Полховская Татьяна Георгиевна
Полховская Татьяна Георгиевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Полховский Георгий Константинович
1905 г.р.
Мать
Синявина Серафима Константиновна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Полховский Георгий Константинович
Мать:
Синявина Серафима Константиновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь