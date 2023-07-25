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Полховская Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Полховский Георгий Константинович

Мать: Синявина Серафима Константиновна